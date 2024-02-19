İslam Memiş, borsa İstanbul'un günü 9250 seviyesinden kapatmasının ardından geniş bant aralığı beklentisinin devam ettiğini belirtti. Memiş, 8750 ve 8400 seviyelerine doğru kar satışları beklediğini vurgularken, yukarı yönde ise 9200 ve 9400 direnç seviyelerinin olduğunu ifade etti. Belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle geniş bant aralığı tercih ettiğini dile getiren Memiş, yıl sonuna kadar %20'lik bir getiri sağlanabileceğini ancak dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Dolar/TL kuru hakkında da yorum yapan İslam Memiş, kısa vadede 31 lira, mart ayında ise 32 lira seviyelerinin görülebileceğini öngördüğünü belirtti. Ayrıca, yıl içinde 40 lira ve üzeri seviyelerin beklentileri arasında olduğunu ekledi. Dolar ile euro karşılaştırmasında ise tercihini eurodan yana kullanan Memiş, euro/TL'nin dolar karşısında avantajlı olduğunu ifade etti.

İslam Memiş, gram altın eşiklerinin kırılma tarihlerini şu şekilde açıkladı...

Gram altın/TL ve borsa değerlendirmesiyle ilgili konuşmasının yanı sıra ons altın, ons gümüş ve gram gümüş tahminlerini de paylaşan Memiş, düşüşlerin fırsatlar sunduğunu ve yükselişlerin devam edeceğini belirtti. Özellikle, gram altın/TL'de yeni rekorların kırılabileceğini ve yatırımcıların sepet uygulamasını tercih etmelerinin önemine vurgu yaptı.

Son olarak, ons gümüş ve gram gümüşte de düşüşler yaşandığını ancak yükseliş beklentisinin devam ettiğini dile getiren İslam Memiş, 24 lira ve 24 dolar seviyelerinin radarlarında olduğunu ifade etti.