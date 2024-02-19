Kardeşler arasında anneden ve babadan kalan miraslar, zaman zaman anlaşmazlıklara yol açabilmektedir. Özellikle milyonlarca hisseli tapu sahibi için ortaya çıkan bu anlaşmazlıklar, dikkatle ele alınması gereken detayları gündeme getiriyor.

Miras paylaşımı sırasında yaşanan uyuşmazlıklarda, önemli bir nokta dikkat çekiyor: "Şartlara uymayan bir tarafın tazminat ödeyecek olması". Bu detay, miras paylaşımında taraflar arasındaki dengeyi sağlamak adına oldukça önemlidir.

Posta Gazetesi yazarı Tamer Heper, konuyla ilgili olarak okuyucu sorularını yanıtladı. Bir okuyucunun babasından kalan malvarlığının kardeşler arasında eşit olmayacak şekilde paylaşıldığını ve bazı kardeşlerin sözleşme hükümlerine uymadığını belirtmesi üzerine Heper, miras taksim sözleşmelerinin önemine dikkat çekti.

Heper'e göre, miras taksim sözleşmeleri yazılı olmalı ve tüm mirasçıların katılımı ile yapılmalıdır. Bu sözleşmenin uyulmaması durumunda ise malların teslimi veya iadesi talep edilebileceği gibi, bazı durumlarda tazminat talep edilmesi gerekebilir.

Ancak Heper, genel olarak bu tür sözleşmelerin hükümlerine uyulmasının önemini vurgulayarak, uyulmayan hususların ve hükümlerin bilinmesinin önemine işaret etti.

Miras paylaşımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda, sözleşme hükümlerine uyulması ve gerektiğinde yasal yollara başvurulması gerekmektedir. Bu şekilde, taraflar arasındaki denge sağlanabilir ve anlaşmazlıkların çözümü adına adil bir süreç yürütülebilir.