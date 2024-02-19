Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 05:59 07:22 13:00 15:58 18:27 19:45
Akdağmadeni 05:55 07:18 12:55 15:54 18:23 19:41
Aydıncık 05:57 07:21 12:58 15:55 18:25 19:43
Boğazlıyan 05:57 07:20 12:58 15:57 18:26 19:43
Çandır 05:56 07:19 12:57 15:56 18:25 19:42
Çayıralan 05:56 07:18 12:56 15:55 18:24 19:42
Çekerek 05:56 07:20 12:57 15:55 18:24 19:42
Kadışehri 05:55 07:19 12:56 15:54 18:23 19:41
Saraykent 05:56 07:19 12:57 15:55 18:24 19:42
Sarıkaya 05:57 07:20 12:57 15:56 18:25 19:43
Şefaatli 05:59 07:22 13:00 15:59 18:28 19:45
Sorgun 05:58 07:21 12:58 15:56 18:26 19:44
Yenifakılı 05:58 07:21 12:59 15:58 18:27 19:44
Yerköy 06:00 07:23 13:01 16:00 18:29 19:47