Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

Yozgat 05:59 07:22 13:00 15:58 18:27 19:45

Akdağmadeni 05:55 07:18 12:55 15:54 18:23 19:41

Aydıncık 05:57 07:21 12:58 15:55 18:25 19:43

Boğazlıyan 05:57 07:20 12:58 15:57 18:26 19:43

Çandır 05:56 07:19 12:57 15:56 18:25 19:42

Çayıralan 05:56 07:18 12:56 15:55 18:24 19:42

Çekerek 05:56 07:20 12:57 15:55 18:24 19:42

Kadışehri 05:55 07:19 12:56 15:54 18:23 19:41

Saraykent 05:56 07:19 12:57 15:55 18:24 19:42

Sarıkaya 05:57 07:20 12:57 15:56 18:25 19:43

Şefaatli 05:59 07:22 13:00 15:59 18:28 19:45

Sorgun 05:58 07:21 12:58 15:56 18:26 19:44

Yenifakılı 05:58 07:21 12:59 15:58 18:27 19:44

Yerköy 06:00 07:23 13:01 16:00 18:29 19:47