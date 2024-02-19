Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

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Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

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Yozgat hava durumu 17 Şubat 2024 Yozgat hava durumu 17 Şubat 2024

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  05:59     07:22     13:00     15:58     18:27     19:45

Akdağmadeni    05:55     07:18     12:55     15:54     18:23     19:41

Aydıncık             05:57     07:21     12:58     15:55     18:25     19:43

Boğazlıyan         05:57     07:20     12:58     15:57     18:26     19:43

Çandır                 05:56     07:19     12:57     15:56     18:25     19:42

Çayıralan            05:56     07:18     12:56     15:55     18:24     19:42

Çekerek              05:56     07:20     12:57     15:55     18:24     19:42

Kadışehri            05:55     07:19     12:56     15:54     18:23     19:41

Saraykent           05:56     07:19     12:57     15:55     18:24     19:42

Sarıkaya              05:57     07:20     12:57     15:56     18:25     19:43

Şefaatli                05:59    07:22     13:00     15:59     18:28     19:45

Sorgun                05:58     07:21     12:58     15:56     18:26     19:44

Yenifakılı            05:58     07:21     12:59     15:58     18:27     19:44

Yerköy                06:00     07:23     13:01     16:00     18:29     19:47

Kaynak: Haber Merkezi