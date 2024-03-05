Yozgat Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan koruma altındaki çocukların yapmış olduğu el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen açılışa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılışa katılan Vali Mehmet Ali Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal nezdinde, yapmış oldukları bu güzel eserlerden dolayı çocukları tebrik ederek başarı diledi.

Sergi ile alakalı bir açıklama yapan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Kamil Kapusuzoğlu, “Yozgat Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nde koruma ve bakım altında bulunan çocukların Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğiticilerinin gözetiminde el sanatları ve ahşap yakma tekniği ile eserler üretmektedirler. Sergi Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından açılarak katılımcıların beğenisine sunuldu” ifadelerini kullandı.