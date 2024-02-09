Yozgat Bozok Üniversitesi, Erasmus+ kapsamında son iki ay içerisinde aralarında Litvanya, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, Romanya, Kuzey Makedonya, Çek Cumhuriyeti ve Letonya olmak üzere 9 farklı ülkeden 18 farklı üniversite ile değişim programı çerçevesinde ikili anlaşmalar imzaladı.

Ayrıca Erasmus+ KA171 projeleri kapsamında ise Fas, Cezayir, Ürdün, Arnavutluk, Moldova, Küba, Özbekistan, Azerbaycan, Pakistan, Endonezya ve Kolombiya’nın aralarında bulunduğu 11 farklı ülkeden 14 farklı üniversiteyle değişim programı çerçevesinde protokol imzalandı.

Diğer taraftan Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Başkanı Dr. Öğretim Üyesi M. Emin Şahin ve İkili Anlaşmalar Sorumlusu Öğretim Görevlisi Sadettin Güçlü, Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçilik'te gerçekleştirilen ziyarette, Bulgaristan'da yer alan üniversiteler ile Bozok Üniversitesi arasında Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma, Erasmus+ kapsamında öğrenci ve personel değişimi, yabancı uyruklu öğrencilerin Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim alması ve çeşitli proje işbirlikleri için fikir alış verişinde bulunuldu. Bulgaristan Büyükelçiliğine gerçekleştirilen ziyaret sonrası Bulgaristan’da yer alan Trakia University (Stara Zagora) ile Bozok Üniversitesi arasında tüm fakülteleri kapsayan öğrenci ve personel değişim hareketliliği anlaşması yapıldı. Ayrıca Technical University of Varna ile Mühendislik Fakültesi kapsamında da personel ve öğrenci değişim odaklı anlaşmaya imza atıldı.

Bozok Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Başkanı Dr. Öğr. Üyesi M. Emin Şahin ve Başkan Yardımcısı H. İbrahim Coşar ayrıca Erasmus+ ikili işbirliği kapsamında İspanya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilk olarak Türkiye Madrid Büyükelçiliği ziyaret edilerek İspanya'da bulunan üniversitelerle temasta bulunmak için destekleri talep edildi. Bu doğrultuda elçilik aracılığıyla Cordoba Üniversitesi ile bağlantı kurularak iş birlikleri için adım atıldı. Dış İlişkiler Ofisi ayrıca Granada Üniversitesi ile temasa geçerek Erasmus+ öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında ikili anlaşma imzaladı.