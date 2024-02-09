Yozgat'ta boşanma aşamasındaki karısını bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini ağır yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık M.T. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.T, önceki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, M.T'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için rapor talep ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Tır şoförü ölü bulundu Tır şoförü ölü bulundu

Yozgat'ta M.T, boşanma aşamasındaki eşi Rabia T'yi 28 Mart'ta bıçakla öldürmüş, kayınvalidesi G.G'yi yaralamıştı.