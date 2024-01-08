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DSİ 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin beraberinde Bölge Müdür Yardımcıları Aslı Erdoğan ve Serkan Kaman Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Barajı ve Sulaması'nda incelemelerde bulundu.

Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile sulanacak.

Ziyaret sonrasında yapılan açıklamada, “Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin beraberinde Bölge Müdür Yardımcılarımız Aslı Erdoğan, Serkan Kaman ilgili şube müdürlerimiz ile Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Barajı ve Sulaması'nda incelemelerde bulundu. Çalışmaları devam eden Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile sulanacak” denildi.