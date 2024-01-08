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Sorgun TSO, 12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre gerekli sıfır atık süreçlerini tamamlayarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazandı.

Sorgun TSO olarak Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması ile hem ülke ekonomisine hem de çevreye katkı sağlanması öncelikli hedefleri olduklarının altını çizen TSO Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Arslan “Sıfır atık programı kapsamında odamızdan çıkan atıkların geri dönüşüme giderek hem ekonomiye katkı sağlaması hem de çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi için hizmet binamızda bu uygulamaya geçilerek, planlanan alanlara geri dönüşüm kutuları yerleştirildi ve belirli aralıklarla lisanslı geri dönüşüm firmasına atıklar teslim edilmeye başlanacak” dedi.