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Pazarcı esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Koçak, tek tek esnafları gezip, talep ve önerilerini yerinde dinledi.

Esnaflarla sohbet eden Başkan Koçak, ürünleri de inceleyerek; “Esnafımıza hayırlı işler dilerken, ilçemizde kaliteli ürünlerin olduğunu görüyor, gözlemliyoruz” diyerek, esnafa helalinden, bereketli kazançlar diledi.

Pazarı ziyaret eden Koçak, “Cenab-ı Allah’a şükrediyoruz. Bir hafta başına daha eriştik. Pazar esnafımızı ziyaret etmek suretiyle hem onları dinledik hem helalinden bol rızık temennilerinde bulunduk” dedi.

Esnafların tavsiyelerine çok önem verdiklerini kaydeden Koçak, “Tavsiyelerini tabi ki çok önemsiyoruz. Ziyaretimizde haram helal noktasında her zaman hassasiyetleri olan çalışkan, dürüst, güvenilir, olduğu gibi malını pazarlayan ama kaliteli ürünlerin geldiğini de gördük. Esnafımıza helalinden tekrar bol rızık diliyoruz. Onlar bizim yüz akımız. Ne zaman vatan millet, bayrak dediğimiz zaman kendisini feda etmekten çekinmeyen anlayışın sahibi diyoruz. İyi ki varlar onlar bizim gururumuz ama en önemlisi bizim ilacımız birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, dayanışmamız diyorum” ifadesinde bulundu.