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2019 yılından bu yana farklı bir ofiste faaliyetlerini sürdürün SORGED yeni ofisinde gençleri ağırlayacak.

Eski ofisin gençlere hizmet vermekte yetersiz gelmeye başladığının altını çizen SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Eski ofisimiz biraz daha küçük olduğundan dolayı gençlerimize hizmet vermekte yetersi kalıyordu. Bizim derneğimiz gençlere eğitim veren hizmet veren bir dernek. Bizlerde gençlerimize daha iyi bir hizmet verebilmek adına yeni ofisimizi açmaya karar verdik. Bundan sonra gençlerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için yeni ofisimizde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Ofisimizdeki malzemeler zaten sürekli kullandığımız malzemelerdi sadece yer olarak bir değişiklik yaptık. Yeni ofisimizde elbette katılımcı sayımızda da artış olacak. Ne kadar fazla gence ulaşabilirsek o kadar çok hayata dokunmuş olacağız. Her yıl zaten SORGED büyüyerek ve faaliyetlerine yenisini ekleyerek devam ediyor ve etmeye de devam edecek. Derneğimiz, gençlerimiz için, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanların da çalışmalar yürütmek, gençlik politikalarının iyileştirilmesin de katkıda bulunmak, gençlerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, girişimcilik ruhlarını teşvik etmek, bilgi ve beceri gibi konular da yeterlilik kazanmalarına yardımcı olmak, engelli gençlerimiz başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerimizin içinde bulundukları topluma uyumlarına katkı sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek amacı ile kurulmuştur” şeklinde konuştu.

“EN ÖNEMLİ BİREY GENÇLER”

Gençlerin bir toplum için en önemli bireyler olduğunu vurgulayan Başkan Uğuz, “Farkına varan ve farklı yetenekleri olan gençleri bir araya getirerek büyük bir sinerji yakalamayı hedefleyen derneğimiz, gençlerin toplum içerisinde hak ettiği yeri alması ve toplumun gençlerden daha fazla istifade etmesini sağlamak amacıyla kuruldu. Bugün bünyesinde farklı yaş gruplarından birçok genci barındıran ve her biri yüce bir amaç için çalışan gönüllüleri ile giderek büyük bir değer haline gelen derneğimiz, etki alanını git gide genişletmekte ve aktif olarak yer aldığı proje sayısını artırmaya çalışmaktadır. Her bir gencimizin evrensel değer üretme konusunda çok ciddi bir potansiyeli bulunduğuna inanan ve bu amaçla faaliyetlerini düzenleyen SORGED, gençlerin farklı alanlarda sahip olduğu yetenekleri geliştirmeye özen göstermektedir. Bu bağlamda, kültür, sanat, eğitim, sosyal, çevre, gençlik politikaları ve daha birçok alanda becerisi bulunan gençleri eğiterek ve doğru yönlendirerek onların topluma sağladığı yararı maksimuma çıkarmaya çalışmaktadır. Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan, dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, derneğimiz tarafından, yaygın eğitim metotları ile alanında uzman eğitmenlerimizin eşliğinde geliştirilen ve iş dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan eğitimlerimiz ile gençlerin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Uluslararası projelerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” dedi.