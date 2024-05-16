Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024-TR-YÖS/1) ve Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 18 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Yozgatlı adayları da ilgilendiren sınav tarihleri ve sınava ilişkin konular hakkında bilgi verildi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2024 TR YÖS/1 yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak. Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katılacak. Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 sorunun sorulacağı sınavda, yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil 3 bin 793 kişi görev yapacak. Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

SINAV 4 İLDE YAPILACAK

Öte yandan, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı da cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek. Emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev alacağı sınava 4 bin 989 aday katılacak. 46 salonda saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Adaylar saat 13.30'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.