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Yozgat İl Özel İdaresi Sosyal Tesisinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Özkan, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak Yozgat’ta devam eden ve herkesin merakla beklediği çalışmalar hakkında açıklamalar yaptı.

“SİZLER SAYESİNDE HABERİMİZ OLUYOR”

Günün anlam ve önemine değinerek bir açıklama yapan Özkan, “Kıymetli arkadaşlarım yiğitler şehri Yozgat şehrimizin emektarı sahada bizlerle görev yapan dakikası olmayan ve millet vicdanında yer tutmak üzere gerek kamunun gerek sosyal yaşantının sözlerini, seslerini dillendiren kıymetli basın mensubu arkadaşlarım. Bizlerle beraber az önce de ifade ettiğim gibi gerek ülkemizi gerek ilimizi doğru bilgilendirmek vicdanların sesini hem kamuya hem söz yerindeyse ilgililerine iletmek üzere gayret eden görevinin başında ebediyete intikal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Allah tüm şehitlerimizin, tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Cennet makamını ali eylesin. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Hep beraber dertlerimizi hep beraber isteklerimizi söz yerindeyse gönüllerimizi ortaya koyarak anlatalım istedik. Sizler de bizler gibi kamu hizmeti ifa ediyorsunuz. Topluma, durumu haberdar etmek üzere gayret gösteren, kış demeden, kar demeden, soğuk, sıcak demeden orada bulunan basın mensubu arkadaşımız var. Nerede bir felaket veyahut da nerede bir güzellik varsa sizler sayesinde haberimiz oluyor” şeklinde konuştu.

“SAHADAN ALAMADIKLARIMIZI BİZE İLETİYORSUNUZ”

Özkan, “Sizler kamunun içerisinde, kamu adına en önemli görev ifade eden teşkilatlardan, teşkilat kurumlarımızdan, kuruluşlarımızdan, yüreklerden, gönüllerdensiniz. Sizlerin toplumu doğru bilgilendirmesi doğru bir bilinçlendirmesi, yazdıklarınızla hem topluma hem de bizlere yön vermesi bizler için bir avantaj. Bakın ben bütün sosyal medyayı takip ediyorum. Gerek yazılı, gerek görsel, gerek internet haberciliği dediğiniz, gerekse sosyal medya platformlarındaki tüm habercilik alanlarını takip ediyorum. Emin olun sizlerden çok şey öğreniyor, sizlerden çok istifade ediyor, gerek ilimizin gerekse gidişatına dair hem yön hem fikir hem söz yerindeyse sizlerden istikamet olurum. Dolayısıyla bu süreçteki gayretleri düşen, bu süreçteki desteklerinizden ve de ilimizin, insanımızın gönlünü ülkemize anlatmanızdan dolayı gayretlerinizden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vicdanıyla, aklıyla, inancı, adalet algısı ve anlayışıyla haber yapması hem bizleri hem de insanımızı doğru yöne, doğru yola, doğru işgalle teşvik ediyor. Hangi yolda, hangi tedbiri almamız gerekirse çalışacağız. Ben ve iş arkadaşlarımız çalışanlarımız veyahut da hangi alanda hangi tedbir almamız, hangi yatırımı yapmamız evet ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hangi insanımızın yanında hangi insanımızın peşinde, hangi insanımızın olmamız gerekiyorsa bunun için çalışıyoruz. Ama zaman zaman bizlerin de kaçırdıkları, farkına varamadıkları sahadan alamadıkları oluyor. Bunları siz alıyor. Bunları siz hem bizlere, hem de insanımıza yansıtıyorsunuz” dedi.

“BİZLERE IŞIK, BİZLERE İSTİKAMET OLURSUNUZ”

Özkan açıklamasının devamında, “İlimizi daha iyi tanıyor, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavrıyor. Ve bu istikamette yol almaya gayret ediyoruz. Sizler inanın bizlere ışık, bizlere istikamet olursunuz. Bu vesileyle ben yüreğimle, vicdanıyla, ahlakıyla, kalemiyle, sözüyle bu görevi ifa eden bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bugün emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum, uzaktan, yakından gelen siz şükranlarımı arz ediyorum. Bugün de başta Büyükada Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi ve basın şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, hepiniz saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“ARTIK TESCİLLİYİZ”

Yozgat’ın artık “Türkiye’nin Tam Ortası ve Yiğitler Şehri” olduğunun tescillendiğini aktaran Özkan, “Yozgat, Bozok Yaylası'nın, Türk milletinin tam kalbi, Türk'ün, Türklüğün fercini, Anadolu'nun mayası, Anadolu'nun olmazsa olmazı Anadolu insanının yaşadığı mübarek topraklardır. Aslında Ankaralıyım. Benim coğrafyam, doğduğum topraklar sayılır. Hatta bazen espri yapıyor, şakayla söylüyorum, sizler bizden fazlasınız Ankara'da. Yani siz bizden daha Ankaralısınız ama biz de en az sizler kadar Yozgatlıyız. Yozgat'ı üniversite hayatımda, okul hayatımda gerekse meslek hayatımda hep yiğitler şehri olarak yiğitleri kenti olarak tanıdık. Yozgat insanı hem merhametli, hem cesaretlidir. Yozgat’ı Anadolu'nun mayası ve özlü olarak tanıyıp gördük. Hakikaten hani diyorsunuz ya havası sert bir insanı mert, hakikaten geldiğimiz tarif edilen Yozgat'mış. Ve bu bizi gururlandırdı. Ülkemiz, insanımız adına gururlandırdı. Ve çalışma olarak da gayretimize gayret, heyecanımıza heyecan kattık. Bir yandan masum, bir yandan dik, bir yandan dirayetli, al bayrağın perçini, yaylasını yiğitler kenti Yozgat'ta olmaktan duyduğum mutluluğu tekrar tekrar ifade etmek istiyorum. Tabii arkadaşlarımız geçmiş dönemlerde ki gayretleriyle yakın zamanda da çalışmaları sonuçlandı. Biliyorsunuz biz bunları bu söylediğim cümleleri artık marka olarak da tescilletilmiş vaziyetteyiz. Bu vesileyle özel idaremize ORAN Kalkınma Ajansımıza, emek veren arkadaşlarımıza ve valilerimize teşekkür ediyorum. Artık biz tescilli olarak yiğitler şehri, Türkiye'nin tam ortası Yozgat’ız” diye konuştu.

“YOZGAT FABRİKALARLA DOLMUŞ”

Tarım kenti Yozgat’ın organize sanayi bölgeleri ile birlikte sanayileşmede önemli adımlar yakaladığını belirten Özkan şu şekilde devam etti: “Tabii Yozgat aynı zamanda tarımsal imkanları ve tarımsal üretimiyle de ülkemizin önemli üretim depolarından birisi. Bunun içerisinde şeker pancarı, hayvancılık sektöründeki adımlar de var. Geldik gördük, mutlu olduk ki Yozgat tarım ve hayvancılık sektörlerinin yanı sıra sanayiyi de bünyesine almış, hızla gelişmeye, bu noktada yol almaya devam ediyor. Tabii en eski sanayi bölgemiz olan Yozgat Organize Sanayi Bölgesi tamamen fabrikalarıyla dolmuş, çalışanlarıyla üretimine devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii Boğazlıyan, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi tamamen dolmuş, daha fabrikaların inşaatı devam ederken sahayı genişletme gereği duyduk. Yeniden sahayı genişletiyoruz. Yeni yatırımcılarımıza yol açıyor. Yeni yatırımcılarımıza imkan sağlıyoruz. Yine yolda merkezde Bozok Organize Sanayimiz kapasiteyi itibariyle, müracaatlarıyla üçte biri vaziyetinde, halihazırda, bir yandan altyapı devam ederken bir yandan da müracaatlarımızı alıyoruz. Üçte bir oranında dolmuş ve bu bir kısım inşaatlar başlamış, bir kısım inşaatlar da bu yıl içerisinde başlayacak. Dolayısıyla Yozgat'ımız aynı zamanda sanayide de yol almaya, sanayide üretime devam ediyor.”

MART AYINI İŞARET ETTİ!

Sorgun ve Akdağmadeni YHT istasyonları ile alakalı merak edilen tarih ile alakalı mart ayını işaret eden Özkan, “Turizm konusunda hep beraber gayret göstermeliyiz. Bu noktada hep beraber çalışmalı Yozgat'ımızı hak ettiği seviyeye taşımalıyız. Havaalanı ve buna benzer kara yollarımızın yatırımlarında çok büyük çok büyük gerekliliği var. Hızlı tren istasyonu çalışmaya başladı. Gerçekten çok büyük ve çok önemli bir yatırım. Bunun yanı sıra bir iki ay içerisinde yaklaşık mart aylarına kadar, Sorgun ve Akdağmadeni dediğimiz istasyonlarda açılacak ve Yerköy istasyonuyla işleyiş tamamlanmış olacak. Ama bunun yanı sıra da Kayseri hattının da çalışmaları başladı. Yine havaalanımız inşallah 2025 yılı içerisinde açılacak ki hem yurt dışındaki insanlarımızı hem de yurt içindeki yanlarında buluşturan bir yol haline gelecek Yozgat.

“KAZANKAYA YIL İÇİNDE TURİZME KAZANDIRILACAK”

Birçok önemli açıklamalarda bulunan Özkan, Kazankaya projesi ile ilgili de konuştu. Özkan, “Tabii bunun yanı sıra da illa ki kamu olarak köylerimizdeki ve ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarında durmaksızın devam ediyoruz. İl genelinde sadece Milli Eğitim bünyesinde 30 okulumuzun inşaatçısı devam ediyor. Bunun yanı sıra malum hep tartışıla gelen Kazankaya projemizin projesinin nihai aşamasına yaklaştık. Bir on beş gün içerisinde bir aksilik olmazsa proje çalışmaları tamamlanacak. Bu vesileyle de hedefimiz yıl içerisinde Kazankaya'yı turizme kazandırmak. Tabii bunun yanı sıra devam eden Roman hamamı çalışmaları. Bunun yanı sıra kazı çalışmalarımız, bunun yanı sıra ormanlarımızın turizmine kazandırılması. Bunun yanı sıra Çamlık, bunun yanı sıra spor var” dedi.