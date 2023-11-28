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Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimi, hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla ilçede farklı okullarda okuyan dar gelirli 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, hayırsever gurbetçilerin katkılarıyla bu yıl 60 dar gelirli öğrenciye bisiklet dağıtıldığını söyledi.

Gurbetteki hayırsever insanların katkılarıyla 2019 yılında 56 adet akülü arabayı ilçede yaşayan engellilere dağıttıklarını anlatan Öcal, “2020 yılında 103 bisikleti ilçemizde çeşitli okullarda hayatında hiç bisikleti olmayan öğrencilerimize ulaştırmıştık. Bu yıl da ‘umut bazen bir çocuğun gülüşünde saklıdır’ sloganıyla 60 öğrenciye bisiklet hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen gurbetçilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyelerince bisikletler öğrencilere takdim edildi.