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Mide kanseri belirtileri hakkında uzman isimlerden kritik uyarılar geldi. Ani kilo kaybı, mide ağrısı, rahatsızlık ve iştah kaybı gibi belirtilerle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Taner Oruğ ve Dr. Muharrem Coşkun, özellikle 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülen bu kanserin erken teşhisinin diğer kanser türlerine göre daha az olduğunu vurguladı.

Mide kanseri, genellikle mide iç yüzeyindeki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kanser türüdür. Helicobacter pylori adlı bakterinin neden olduğu kronik inflamasyon sonucunda ortaya çıkan mide kanseri, genellikle 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülüyor. Ayrıca, erkeklerde kadınlara oranla daha yaygın olduğu belirtiliyor.

Risk faktörleri arasında aşırı tuzlu ve tütsülenmiş gıdaların tüketimi, sigara içme, aşırı alkol tüketimi ve Helicobacter pylori enfeksiyonu bulunuyor. Kiloda ani kayıp, mide ağrısı, rahatsızlık, iştah kaybı, kusma, kanlı dışkı, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duran uzmanlar, bu belirtilerin erken teşhis için önemli olduğunu vurguluyor.

Endoskopinin mide kanseri teşhisinde önemli bir rol oynadığını belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muharrem Coşkun, bu yöntemin kanser veya diğer hastalıkların varlığını erken teşhis etme olanağı sağladığını ifade ediyor.

Mide kanserinin tedavisinde cerrahi müdahalenin yaygın olarak kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Muharrem Coşkun, tedavi sürecinde hastaların yaşam kalitesini artırmak ve yan etkilerle başa çıkmak için destekleyici bakımın önemine vurgu yapıyor. Cerrahi müdahale sırasında kanserli hücreleri içeren bölgenin çıkarıldığını belirten Coşkun, tedavi sürecinin genellikle bir multidisipliner ekibin işbirliği ile belirlendiğini ve sürekli olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.