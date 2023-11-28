MHP’li isim Yozgat Belediye Başkan adaylığı için konuşuluyor!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere 4 ay kala Yozgat’ın siyasi kulisleri iyiden iyiye hareketlendi. AK Parti’de hangi aday adayının Yozgat Belediye Başkanı adayı olacağı konuşurken, siyasi kulislerde Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’in MHP Yozgat Belediye Başkan adayı olabileceği konuşulmaya başlandı.
MHP’DE AÇIKEL İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
İki dönemdir MHP’den Sarıkaya Belediye Başkanlığını kazanan Ömer Açıkel’in ismi son günlerde MHP kulislerinde Yozgat Belediye Başkan adaylığı için konuşuluyor.
Başkan Açıkel’in MHP’nin Yozgat Belediye Başkan adayı olabileceği siyasi kulislerde şok etkisi yarattı. Açıkel’in aday olması durumunda Yozgat merkezdeki dengeleri değiştireceği konuşuluyor.
ÖMER AÇIKEL KİMDİR?
1980 yılında Yozgat’ta doğan Ömer Açıkel, Atatürk İlköğretim Okulu, Yozgat Anadolu Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 2004 yılında serbest avukat olarak çalışmaya başlayan Açıkel, Özel Hukuk alanında doktora yaptı.
2011 yılında MHP Sarıkaya İlçe Başkanı seçildi ve devamında MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi oldu.
30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde Sarıkaya Belediye Başkanı seçilen Açıkel, 2019 yılı yerel seçimlerinde yeniden Sarıkaya Belediye Başkanı seçildi.Kaynak: Hakan Demirbaş