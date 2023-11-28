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Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomenleri, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla gündeme geldi. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından, dikkat çeken hayat tarzlarıyla bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz'ün yaşantıları mercek altına alındı.

Gazeteci Murat Ağırel'in açıklamasına göre, çift hakkında başlatılan inceleme sonucunda soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yaptıkları gösterişli paylaşımlarla tanınan fenomen çift, şimdi de hukuki süreçle karşı karşıya. Fenomenlerin lüks yaşantıları ve mali durumlarıyla ilgili detaylar, adli makamlar tarafından titizlikle inceleniyor.

Soruşturma dosyasına erişim engeli getirilmiş durumda.