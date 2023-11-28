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Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca emeklinin maaşlarında değişikliğe neden olacak. Bu önemli artış öncesinde, bankalar emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını başlattı.

Temmuz zammının ardından maaşlarını başka bir bankaya taşıyan emeklilere sunulan promosyonlar rekor seviyelere ulaştı. Örneğin, 7 bin 500 lira maaş alan bir emekliye, bankalar 7 bin 500 liraya kadar promosyon önerdi. Maaşı en düşük emekli maaşının üzerinde olanlar ise 10 bin lira promosyon alabildi.

Yılın sona ermesine yakın bir dönemde, bankalar tekrar promosyon kampanyalarını başlattı. Emeklilere sağlanan promosyon miktarı 12 bin 500 liraya ulaştı ve bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bankalar arasındaki rekabet, emeklilere daha avantajlı ve çekici teklifler sunma yarışını kızıştırıyor.