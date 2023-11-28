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Yılmaz, Türkiye'nin mevcut ekonomik koşulları ve yaklaşan finansal düzenlemeler hakkında detaylı bilgi paylaştı.

Cevdet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan biri, kur korumalı mevduat hesaplarıyla ilgiliydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kur korumalı mevduat hesaplarının ani bir sonlandırma planının olmadığını belirtti. 17 Kasım itibariyle bu hesapların toplam değerinin 2 trilyon 768 milyar liraya düştüğünü açıklayan Yılmaz, bu sürecin aşamalı bir geçişle yönetileceğini duyurdu.

2024 yılına dair önemli bir açıklama da asgari ücretle ilgiliydi. Yılmaz, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak tek zammın planlandığını ve bu konuda ilk toplantının 1 Aralık'ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Bu zamla, asgari ücretin enflasyona karşı korunması hedeflendiğini belirten Yılmaz, sürecin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü mekanizma aracılığıyla yürütüleceğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Merkez Bankası'nın yeni kredi kampanyaları için hazırlıkların son aşamasında olduğunu duyurdu. Yeni kredi kampanyalarının, özellikle teknoloji yatırımları ve sosyal alanlara odaklanacak şekilde belirleneceğini açıklayan Yılmaz, bu adımların ekonomiye canlılık kazandırma amacını taşıdığını ifade etti.