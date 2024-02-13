İçişleri Bakanlığı liderliğinde gerçekleşen çığır açan bir gelişme ile artık TC kimlik ve ehliyet tek bir kartta birleştiriliyor. Bu önemli adım, vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacak.
Ücretsiz ve Hızlı:
Bu birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir.
İşlem sadece 5 dakika içinde gerçekleştirilebilir.
Pratik ve Güvenli:
Bu yeni kart, cüzdanınızda daha az yer kaplar.
Günlük yaşamda kullanımı oldukça pratiktir.
Sahtecilik riskini azaltır.
Nasıl Yapılır?
Her iki belge de yeni çipli türde olmalıdır.
Yeni ehliyet için gerekenler:
Sağlık raporu
Biyometrik fotoğraf
Harç bedelinin ödendiğine dair belge
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alın. Randevu gününde gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurun.
Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Başvuru sırasında eski ehliyet ve kimlik de ibraz edilmelidir.
Birleştirme işlemi sadece yeni çipli kimlik ve ehliyetler için geçerlidir.
Bu yenilik ile birlikte:
Vatandaşlar günlük yaşamda daha az belge taşıyacak.
İşlemler daha hızlı ve kolay olacak.
Güvenlik seviyesi artacaktır.