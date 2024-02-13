İçişleri Bakanlığı liderliğinde gerçekleşen çığır açan bir gelişme ile artık TC kimlik ve ehliyet tek bir kartta birleştiriliyor. Bu önemli adım, vatandaşlara önemli avantajlar sağlayacak.

Ücretsiz ve Hızlı:

Bu birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir.

İşlem sadece 5 dakika içinde gerçekleştirilebilir.

Pratik ve Güvenli:

Bu yeni kart, cüzdanınızda daha az yer kaplar.

Günlük yaşamda kullanımı oldukça pratiktir.

Sahtecilik riskini azaltır.

Nasıl Yapılır?

Her iki belge de yeni çipli türde olmalıdır.

Yeni ehliyet için gerekenler:

Sağlık raporu

Biyometrik fotoğraf

Harç bedelinin ödendiğine dair belge

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alın. Randevu gününde gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüğüne başvurun.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Başvuru sırasında eski ehliyet ve kimlik de ibraz edilmelidir.

Birleştirme işlemi sadece yeni çipli kimlik ve ehliyetler için geçerlidir.

Bu yenilik ile birlikte:

Vatandaşlar günlük yaşamda daha az belge taşıyacak.

İşlemler daha hızlı ve kolay olacak.

Güvenlik seviyesi artacaktır.