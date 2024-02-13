Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Yozgat’ta da milyonlarca emeklinin merak ettiği güncellenmiş kök maaş bilgilerini e-Devlet platformuna yükledi. Bundan böyle, emekliler, SGK'nın internet sitesi yerine e-Devlet üzerinden maaş sorgulamalarını gerçekleştirebilecekler.

MAAŞ HESAPLAMASI NASIL YAPILIYOR?

Maaş hesaplama işlemi e-Devlet üzerinden oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilir. İlk adım olarak, e-Devlet portalına giriş yapılır ve arama motoruna "Ne kadar emekli maaşı alırım" yazılır. İlk sıradaki "4A emekli aylık bilgisi hesaplama" seçeneği tıklanır. Ardından istenen bilgiler girildikten sonra, tahmini emekli maaşı ve diğer bilgiler ekranda görüntülenir. Uygun şartları sağlandığında, emekli maaşını öğrenmek artık dakikalarınızı alacaktır. Bu kullanıcı dostu uygulama, kullanıcılar tarafından olumlu bir şekilde karşılandı.