Türkiye’de doların 40 lirayı göreceği tarihi çok güvenilir kurum duyurdu.

Türkiye'de doların 40 lira seviyesini göreceği tarihi öngören güvenilir bir kurumun açıklamasıyla ilgili olarak ekonomik gelişmelerde önemli bir dönemeç yaşanıyor. Ülkede ekonomik krizin etkileriyle birlikte dolar kuru artış göstermekte, Türk Lirası ise değer kaybetmektedir. Vatandaşlar, doların gelecekteki seyrini merak ederken, ülkedeki önde gelen kurumlardan biri olan bir kurum, doların 40 lirayı aşacağı tarihi belirledi.

Finansal sektörden 52, gerçek sektörden 16 olmak üzere toplam 68 katılımcının görüşleriyle oluşturulan rapora göre, dolar kurunun yılsonu ve 12 aylık dönem sonundaki beklentilere odaklanıldı. Merkez Bankası tarafından yayımlanan bu rapora göre, katılımcılar 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla dolar kurunun 39,9958 TL seviyesine ulaşacağını öngörmekte. Ocak ayı raporuna göre, 31 Ocak 2025 tarihinde dolar/TL paritesinin 40,6370 seviyesine çıkması muhtemel görünüyor.

Ancak, Merkez Bankası'nın bu raporu yayınlamasıyla birlikte, vatandaşlar arasında endişe uyandırdığı gözlemleniyor. Raporda belirtilen 40 liranın üzerindeki dolar kuru tahmini, aynı zamanda ABD merkezli uluslararası bankaların açıklamalarıyla da örtüşüyor. Yaklaşık 10 ABD merkezli yatırım bankasının raporlarına göre, 2024 yılının sonunda dolar kurunun 39-40 lira seviyelerinde olması muhtemel görünüyor. Bu durum, Merkez Bankası'nın belirlediği 40 lira sınırının üzerindeki değeri, vatandaşlar arasında endişe kaynağı haline getiriyor.