Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yi yenerek finale yükseldi.
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromende üç milli güreşçi finale yükseldi.
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stilde 55 kiloda Adem Burak Uzun, 63 kiloda Enes Başar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mücadele etti.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kiloda son 16 turunda Norveçli Oskar Marvik'i 9-0, çeyrek finalde Ermeni David Ovasapyan'ı 5-0 yendi, yarı finalde ise Azerbaycanlı Beka Kandelaki'yle 2-2 kalmasına rağmen son puanı alma avantajıyla finale çıktı.
Rıza Kayaalp finalde bireysel sporcu Sergei Semenov'la mücadele edecek.