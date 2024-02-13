Dolar ve euro kuru haftanın ikinci işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 13 Şubat 2024 Salı günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 30.711 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 30.7068 liradan, satış fiyatı ise 30.7154 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.1038 TL'den yapan euro şu anda 33.093 TL alış ve 33.1147 TL satış fiyatına sahip.