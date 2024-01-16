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Yozgat’ta Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen okul inşaatı çalışmaları çerçevesinde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında eğitim yatırımları kapsamında 30 okul inşaatından 8 tanesi tamamlanarak eğitim ve öğretime açıldı.

30 okul inşaatından 8 tanesi tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmasının yanı sıra 20 okul inşaatının çalışmaları devam ederken 2 okulun ise ihale süreci sürüyor.

Çocukların daha ferah ve daha güzel binalarda eğitim görmelerini sağlamak için eğitim yatırımlarının devam ettiğini belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim yatırımları kapsamında 30 okul inşaatımızdan 8 tanesi tamamlanarak eğitim öğretime açılmıştır. 20 okul inşaatımız ise devam etmekte olup en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. 2 okulumuzun ise ihale süreci devam etmektedir. Bu güzide eğitim yuvalarımızın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sayın bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey yarınlarımız, göz aydınlığımız çocuklarımız için” şeklinde konuştu.