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Yapmış olduğu çalışmalar ile gençlerin hayatlarına dokunan SORGED, hem sosyal hayatlarında hem de spor yapmaları konusunda gençlerin yanında oluyor. SORGED tarafından gençlere yönelik voleybol ve İngilizce kursu düzenlenecek.

“HAFTADA 2 GÜN”

SORGED gençlerin spor yapması için spor kursları düzenlemeye devam ediyor. 5 Şubat Pazartesi gününden itibaren SORGED tarafından gençlere yönelik Voleybol Kursu başlıyor.

Kursun hafta 2 gün olacağını belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Sorgun Gençlik Derneği, gençlerin hem eğitimine katkı yapıyor hem de spora olan ilgisini artırmaya yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor. Eğitime verdiğimiz önemle eş değer olarak sporu da önemsiyoruz. Sporda bir eğitim niteliğindedir. Sağlıklı bir nesil için spor vazgeçilmezdir. Gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirme, sağlık yaşam tarzı oluşturma, onlara yeni ufuklar açma noktasında spor çok önemli bir araç olabilmektedir. Gençlerimizin spor yapması için spor kursları düzenlemeye devam ediyoruz. Voleybol Kursu 5 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlayarak, her pazartesi ve çarşamba günleri 16.00-17.30 saatleri arasında düzenlenecektir. Voleybol Kursuna 16-25 yaş arası gençler katılabilir. Voleybol Kursu Sorgun'da düzenlenecektir. Voleybol Kursu ücretsiz ve katılım belgelidir” dedi.

“GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN KURS”

Gençlerin İngilizce seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik SORGED tarafından 6 Şubat 2024 tarihinden itibaren İngilizce kursu başlayacak. İtalya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen gönüllülerimiz tarafından verilecek olan kurs ile gençler İngilizce öğrenecek.

Düzenlenecek kurs hakkında açıklamada bulunan Başkan Uğuz, “İngilizce Kursu İngilizce öğrenmek ve özellikle konuşma becerilerini geliştirmek isteyen tüm gençlere açık ve ücretsiz olacaktır. İngilizce Kursu İtalya, Ürdün ve Makedonya'dan gelen gönüllülerimiz tarafından verilecektir. İngilizce Kursu her salı ve perşembe 16.00 - 17.30 saatleri arasında düzenlenecektir. İngilizce Kursuna 15-26 yaş grubu aralığındaki gençler katılım sağlayabilir. İngilizce Kursu SORGED ofisinde yüz yüze düzenlenecektir. İngilizce Kursu ücretsiz ve katılım belgelidir. Kontenjan 30 katılımcı ile sınırlıdır. Kontenjanının dolması ile başvuru formu kapatılacaktır. Dolayısıyla lütfen başvurunuzu en kısa sürede yapınız. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında mesaj gönderilecektir” şeklinde konuştu.