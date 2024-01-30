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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2024 Yılı Yozgat Valiliği Hizmet İçi Eğitim Programları kapsamında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu hakkında düzenlenen eğitim programına katıldı.

Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitimde, Vali Yardımcısı Harun Öksüz, 4483 Sayılı Kanun'un detaylarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması süreçleri, kanunun getirdiği düzenlemeler ve uygulama esasları üzerine bilgiler paylaşıldı.

Vali Yardımcısı Öksüz, katılımcıların konuyla ilgili sorularını da yanıtladı.

Valimiz Özkan, "Memurlarımızın ve kamu görevlilerimizin hukuki sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olmaları, kurumlarımızın daha sağlıklı ve etkin bir şekilde işlemesine katkı sağlayacaktır. Bu tür eğitim programlarının düzenlenmesi, kurumsal kapasitemizi artırmada önemli bir rol oynuyor" dedi.

Eğitim programına, kaymakamların yanı sıra birçok kamu çalışanı da katılım gösterdi.