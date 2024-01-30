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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde "Aranan Şahısların" yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 22-29 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar hakkında yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik 22-29 Ocak tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Kadına karşı şiddet, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, kasten yaralama, yayan tanıklık, şantaj, hırsızlık suçlarından 24 yıl 19 ay 7 gün hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, gerekli yasal işlemler için adlı mercilere intikal ettirildi” ifadelerine yer verildi.