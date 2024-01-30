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Yozgat’ta kış aylarının etkisini artırması ile birlikte tarlalarda işlerin bitmesi neticesinde Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından çiftçi eğitim çalışmaları kapsamında kış eğitimleri başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, her yıl düzenli şekilde yapılan çiftçi eğitim çalışmaları kapsamında bu yıl da kış sezonunun başlamasıyla birlikte köy muhtarları ile irtibata geçilerek çiftçi eğitim programları yapıldığını söyledi.

Özkaya yaptığı açıklamada, “Söz konusu toplantılarda konusunda uzman İl Müdürlüğü teknik ekiplerimiz tarafından; bitki hastalık ve zararlıları, tarımsal desteklemeler, hayvan hastalıkları ve zararlıları, ekim ve dikim ve bakım işleri, bitki besleme işlemleri, hasat işlemleri ve anız yakılmasının zararları gibi konular hakkında eğitim çalışmaları yapılmıştır, ayrıca toplantılarda çiftçilerimizin sorunları ve talepleri ile ilgili bilgiler alınmıştır. Toplantılarımız kış sezonu boyunca devam edecektir. Yine ilimizde önemli ekiliş alanları olan hububatlarda zarar yapan süne ve kımıl zararlıları için, hava durumlarının etkisine göre oluşabilecek bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlıları için de üretim sezonu içerisinde toplantılar yapılacaktır" ifadelerini kullandı.