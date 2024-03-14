B sınıfı ehliyeti bulunan milyonlarca kişi için uyarı geldi. Ehliyetini 15 TL verip yenilemeyenlere 2025 yılında 13 bin TL para cezası kesilecek. İşte detaylar...

Türkiye genelinde milyonlarca B sınıfı ehliyet sahibi için kritik bir döneme girildi. 2016 yılı öncesinde edinilen B sınıfı ehliyetlerin yenilenmesi artık zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan sürücülerin 2025 yılında ciddi para cezalarıyla karşılaşacağı açıklandı.

Ehliyetlerini 15 TL karşılığında yenilemeyen sürücüler, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 978 TL tutarında para cezası ödemek zorunda kalacaklar. Yenileme işlemini 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlamayan sürücüler için bu ceza uygulanacak.

Ehliyet yenileme süreci için gerekli olan belgeler şunlardır:

Kimlik kartı veya pasaport

Güncel biometrik fotoğraf

Geçerli bir sağlık raporu

Kan grubu belgesi (sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

Mevcut ehliyet

Adli sicil kaydı

Yenileme ücreti olarak 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil) ödenmesi gerekmektedir.

Ehliyetlerini güncellemek isteyen sürücülerin belgelerini hazırlayarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekmektedir.

Bu prosedürün zamanında tamamlanması, olası cezalardan kaçınmak için büyük önem taşımaktadır.