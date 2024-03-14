Tarım ve Orman Bakanlığı 3 milyar 870 milyon liralık ödemeler yarın hesaplara yatacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere sağlanan desteklerin devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği destek ödemelerinin hesaplara yarın yatırılacağı açıklandı.

Çiftçilere düzenli destek sağlanmasıyla elverişli bir ortam oluşturulmaktadır. Bu destekler her ayın farklı günlerinde çiftçilerin hesaplarına aktarılmaktadır.

Mart ayında yapılan destekleme ödemeleriyle çiftçilere 9 milyar TL tutarında mazot ve gübre desteği sağlanmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önemli bir duyuruyu sosyal medya hesabından yaparak çiftçileri sevindirdi.

Yarın saat 18.00'den itibaren 3 milyar 870 milyon TL'nin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bu destek kapsamında anaç koyun, keçi desteği, sürü yenileme desteği ve diğer birçok başlık altında toplam 389 bin 765 üreticiye destek sağlanacak.