Ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir süreç başlıyor. Ticaret Bakanlığı, bu süreçte olumlu görüş aranacak ve belirli bir komisyon tarafından değerlendirilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle, ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesi sürecinde önemli bir adım atılıyor. Bundan sonra, ilgili belediyeler, Ticaret İl Müdürlükleri, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odalarından temsilcilerden oluşan bir komisyon tarafından fiyatlar değerlendirilecek. Bu komisyon, sektörün çeşitli paydaşlarını temsil ederek adil bir fiyat belirleme süreci için çalışacak.

Sürecin devamında, Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması gerekecek. Bu görüş, sürecin adil ve uygun olduğunu teyit etmek adına önemli bir aşama olacak. Ticaret Bakanlığı'nın onayının ardından, belirlenen fiyatlar Birlik tarafından resmen onaylanacak.