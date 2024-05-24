Yozgat'ta 11 Yıldır Yetkili

2024 yılı mutabakat döneminde de Yozgat merkez ile 12 ilçede eğitim hizmet kolunda Eğitim Bir Sen Şubesi olarak 3 bin 64 üye sayısı ile yetkiyi sürdürdüklerini belirten Başkan Şerefli, “İmzalanan mutabakatla en yakın sendikanın bin 227 üye önünde olan Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi olarak bu durumun haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“3 BİN 64 ÜYEMİZLE YETKİMİZ SÜRÜYOR”

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Şerefli, “4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yer aldığı şekilde her yıl mayıs ayında yapılan yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında Yozgat İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde sendika üye sayıları tespit çalışmaları tamamlanmış, Yozgat'ta eğitim hizmet kolunda örgütlü sendikaların başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılan mutabakat toplantısında tutanaklar imza altına alındı. 2024 yılı mutabakat döneminde de Yozgat merkez ile 12 ilçemizde eğitim hizmet kolunda Eğitim Bir Sen Şubesi olarak 3 bin 64 üye sayısı ile yetkisini sürdürmüştür. İmzalanan mutabakatla en yakın sendikanın bin 227 üye önünde olan Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi olarak bu durumun haklı gururunu yaşıyoruz. Eğitim Bir Sen Yozgat Şubesi olarak 11 yıldır kesintisiz süren yetkiyi almadaki başarımız yalnızca bizim değil, tüm üyelerimizin başarısıdır" dedi.

Şerefli, "Eğitim Bir Sen olarak ilimizde binleri, ülke genelinde çalışan milyonları temsil etmenin sorumluluğunun farkındayız. Yaptığımız işin uzun soluklu zorlu bir iş olduğunun da bilincindeyiz. Bu anlamda; 1992 yılında Onursal Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ın açtığı yolda ve oluşturduğu dinamizm ile medeniyet ve değer odaklı yeni sendikal anlayışla, sorunun yandaşı değil çözümün paydaşı olarak rekabet zemininde hizmet sendikacılığı anlayışı ile hak arama mücadelemizde kamu çalışanlarımız adına önemli kazanımlar elde ettik. Kamuda özgürlük alanlarının genişlemesini sağladık. Taleplerimizin karşılık bulmadığı, tarafımıza yapılan tekliflerin yetersiz olduğu dönemlerde demokratik çerçevede dik durmaktan, söylem geliştirmekten de ortaya eylem koymaktan da geri durmadık. Ayrıca ‘Milli’ sıfatıyla uyumlu, yerli değerlerle donanmış, tarihi, kültürü ve kökleriyle barışık ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak her zaman demokrasinin, milli iradenin yanında olduk” ifadelerini kullandı.

“YENİ KAZANIMLAR ELDE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

"Bundan sonrada yeni Türkiye yüzyılında ilk adımı atan öncüleri gibi mücadeleye demokratik çerçevede kırmadan dökmeden, ayrıştırmadan kamu çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesi için emek, ekmek ve hak mücadele devam edecek, inancın, sağduyunun, vicdanın ve medeniyet değerlerinin ışığında yol yürüyecek, kamu çalışanlarının sesi, savunucusu olmaya yeni kazanımlar elde etmeye devam edeceğiz" diyen Başkan Şerefli, “Yetkiyi taçlandırdığımız bu dönemde Eğitim Bir Sen’li olmanın sorumluluğunu ve çalışkanlığını sergileyerek il merkezimizde ve ilçelerimizde yetkiyi devam ettirerek hak, özgürlük, emek ve ekmek mücadelesi yürütürken aynı zamanda da millet iradesini daim kılarak, Hakk’ı yüceltmek gibi soylu bir davanın neferi olan il, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, kadın komisyonlarımıza, dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sendikal varlığımız olan Eğitim Bir Sen’in asil üyelerine bizlere verdikleri destek ve duydukları güvenden dolayı şükranlarımı sunuyor, kuruluşundan bugüne emek, ömür ve gönül verenlere teşekkür ediyorum. İstikamet üzere nice yıllara” şeklinde konuştu.