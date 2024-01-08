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AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Başkan Coşar, miting havasında buluşma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Boğazlıyan sevdalısı olarak geleceğe eser bırakmak için çalışmalarını yürüteceklerini belirten Başkan Coşar, “Hemşehrilerimiz ve ilçemiz için projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Ziyarette konuşma yapan Coşar şu ifadeleri kullandı; “İnşallah yapamazsınız, başaramazsınız diyenlerin mahcup olduğu Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemiz konusunda herhangi bir sürece katkısı olmadığı gibi desteği de bulunmayanların reklam söz konusu olduğunda dilinden düşürmediğini görüyoruz. Boğazlıyan sevdalısı olmak geleceğe eser bırakmak, hemşehrilerimizin hayatına dokunan projeler üretmek ile olur. İlçemizin tüm bu kazanımlarını hemşehrilerimizin desteği ve sevgisi sayesinde, birlik ve beraberlik içinde, el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız” şeklinde konuştu.