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Tecrübeli kadrosu ile son teknolojili sistemleri, kaliteli ve taze ürünleri ile hizmet veren işletme, müşteri memnuniyeti ile adından söz ettiriyor.

Yozgat halkı ile buluşan Sürmeli Mangal Keyfi, helal kesim sertifikası ile kaliteli, taze et ve et ürünlerini Yozgat halkının beğenisine sunuyor.

Çalışanların işletme içerisinde tüm kurallara titizlikle dikkat ettiği vurgulanırken, tüm tedbirlerin de alındığının altı çizildi. Et ve et ürünlerinin yanı sıra şarküteri ürünlerinin de yer aldığı Sürmeli kasap ve şarküteri; kalite ve çeşitlilik yönünden oldukça iddialı.

ÇİFTLİKTEN SOFRALARA LEZZET

Sürmeli Mangal Keyfi İşletmecisi Sinan Tokat, “Yaklaşık 30 yıldır kasap ve restorancılık yapıyoruz. İnşallah yeni yerimizde güzel işlere imza atacağız. Etimizin lezzetini yemeden kimse bilemez. Bizler çiftlikten sofralara lezzet dağıtıyoruz. Yozgat halkının yoğun ilgisini görüyoruz. Onlara çok teşekkür ediyorum. Herkesi Sürmeli Kasap ve Şarküteriye bekliyoruz. Kendileri gelemezse bile telefon ile evlerine kadar pişirip götüreceğiz” diye konuştu.