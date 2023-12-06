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Çok katlı bir binanın su borusunu koruyan kaplamaya sıkışan bir kedi, bölge halkı ve esnafın koordineli çabalarıyla kurtarıldı. Bir işletmenin vantilatörüne sıkışan kediye ilk müdahaleyi Yozgat İtfaiye ekipleri gerçekleştirdi.

Sinema Sokak'ta bulunan esnafa ait işletmenin vantilatörüne sıkışan kediye ilk olarak itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda yavru kedi korkarak su borusunu koruyan kaplamanın içerisine kaçtı.

Ancak, kedinin panikle kaçması sonucunda, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları başarılı olmadı. Bu noktada Sinema Sokak esnafı, kendi inisiyatifleriyle harekete geçerek, kedi kurtarma operasyonuna destek verdi. Yaklaşık 2 saat süren zorlu çaba sonucunda, kedi nihayet su borusunu koruyan kaplamaya sığınmış halde bulundu.

Olay yerine toplanan esnaf, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri bir araya gelerek dayanışma gösterdiler.

Arama çalışmaları sırasında annesinin de yavru kediyi araması gözlerden kaçmadı.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar verirken sonuca ulaşamadı. Yavru kedi esnafların çabasıyla kurtarıldı.