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Ortadoğu'da meydana gelen olaylar, Amerika ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilere yönelik müdahalesi ile daha da karmaşık bir hal aldı. Ticari gemilere yapılan saldırıların ardından Sanaa'nın hedef alındığı operasyon, bölgedeki gerginliği artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları hızla yükseldi ve Brent petrol, Amerika ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki Husilere yönelik operasyonu sonrasında yüzde 4'lük bir artışla 80 doların üzerine çıktı.

Yatırımcılar, Ortadoğu'daki gerilimin tırmanmasıyla birlikte 110 dolarlık petrol üzerine spekülasyon yapmaya başladı. Özellikle Nisan ayında brent petrolün, 77 dolara kadar gerileyen seviyeden 110 dolara çıkacağı yönündeki iddialar piyasada dikkat çekiyor. SEB emtia analisti Bjarne Schieldrop, bölgenin öngörülemeyen bir yükselişle karşı karşıya olduğunu belirterek, petrol arzının kaybolma riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Ortadoğu'daki gerginliklerin etkisiyle, bazı spekülatörlerin çatışmalar üzerine bahis oynadığı ifade ediliyor. Petrol tüccarları, Nisan ayında varil başına 110 doların aşılacağına dair bahislere giriyor ve brent petrolde alım opsiyonu spreadlerini satın alıyorlar. Başlangıçta 2024 petrol tahminleri, Batı Teksas türü WTI ham petrolün varil fiyatının 80 doların altında kalacağını öngörmüştü. Ancak yaşanan gelişmelerle birlikte, piyasada beklenmedik değişikliklerin olabileceği konuşuluyor.