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Yozgat ve ilçelerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri Çayıralan ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yozgat ve ilçelerinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ardından İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de çalışmalarına başladı. Yüksek kesimlerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren ekipler sorumluluk alanlarındaki yolların kapanmaması için var gücüyle çalışıyor.