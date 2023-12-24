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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü açıklanacağını söyledi.

Aralık ayına girilmesiyle asgari ücret maratonu da başladı. Milyonlar genel sağlık sigortası primlerinden kıdem tazminatına kadar çok sayıda kalemi etkileyecek olan asgari ücret zam oranını bekliyor. Rakamın cuma günü açıklanacağı ifade edilirken yüzde 40-yüzde 50 arasında bir zam yapılması bekleniyor.

3’ÜNCÜ TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK

İlk iki toplantıda tarafların rakam açıklamaması gözleri bu hafta yapılması beklenen 3’üncü toplantıya çevirdi. İlk rakam TİSK tarafından verilecek. Taraflar arasındaki pazarlıkta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hakem rolü üstlenecek. Toplantının ardından uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak.

AKBAŞOĞLU TARİH VERDİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 3’üncü Asgari Ücret Toplantısı için önemli açıklamalar yaptı. Akbaşoğlu, 3’üncü görüşmenin önümüzdeki hafta yapılacağını ücretin de cuma günü açıklanacağını ifade ederek şunları söyledi: “Asgari ücret cuma günü açıklanır, diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 lira prim desteği veriyoruz.”

REFAH PAYI GÖRÜŞÜLECEK

Akbaşoğlu, “Yılın son Kabine Toplantısı’nın geçtiğimiz hafta yapılması planlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun programını nedeniyle gerçekleştirilmedi. Kabine Toplantısı tarihine dair kesin bir bilgi yok. Buna rağmen son Kabine Toplantısı bu hafta için yapılabilir. Kabine Toplantısı'nda asgari ücrete refah payı konusunun da masaya yatırılması bekleniyor” dedi.