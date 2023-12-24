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Tokatlı Şehit Sözleşmeli Piyade Er Yasin Karaca'nın komutanı ile beraber çektiği video ortaya çıktı.

Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca’nın (23) komutanı ile çektiği video ortaya çıktı. Kar yağışı altında görevini yerine getiren Karaca'nın çektiği videoda komutanına “Komutanım yolumuz ne yolu?” sorusunu sorduğu ve komutanından “Şehitlik” cevabını aldığı görüldü. Videonun devamında Karaca'nın komutanına “Kızılelmaya kadar devam” dediği kaydedildi.

BAKAN GÖKTAŞ TALİMAT VERDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın baba evini yeniden inşa edeceği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki baba evinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.