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Müdür Tan Amigurumi, amigurumi ipi ve tığ ile yapılan bir örgü tekniği olduğunu, bu teknikle oyuncaklar, aksesuarlar ve süs eşyaları gibi çeşitli ürünler yapıldığını belirtti.

Tan, yaptığı açıklamada, “Amigurumi, amigurumi ipi ve tığ ile yapılan bir örgü tekniğidir. Bu teknikle oyuncaklar, aksesuarlar ve süs eşyaları gibi çeşitli ürünler yapılabilir. Kursumuza katılmak isteyen yetişkenler için kontenjanlarımız mevcuttur. Kursumuza kayıtlarımız, 9 Şubat 2024 tarihinde kadar devam edecektir. Kursumuz hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Yerköy Halk Eğitimi Merkezi’ne şahsen başvurabilir veya 0354 516 24 77 numaralı telefondan bilgi alabilirler” dedi.

AMİGURUMİ NEDİR?

Örgü tığı ile ve sık iğne tekniği kullanılarak çeşitli oyuncaklar yapma sanatına ‘amigurumi’ deniliyor. Kökeni Japonca olan sözcük, Ami (örülmüş) ve nuigirimi (doldurulmuş oyuncak) sözcüklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmış.

AMİGURUMİ HANGİ İPTEN ÖRÜLÜR?

Hemen her türlü iple amigurumi yapılabilir ancak kullandığınız ipin çok ince olmaması ve zamanla tüylenme yapmayacak cinsten bir yün olması daha iyi olacaktır. Bebekler için olan tüysüz, pamuklu yünler amigurumi için idealdir. Ayrıca kolay kopmayan bir iple örmek de oyuncağınızın ömrünü uzatacaktır.

AMİGURUMİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER HANGİLERİ?

Amigurumi yapmaya başlamak istiyorsanız, öncelikle örgü malzemeleri satan bir dükkandan fazla kalın uçlu olmayan alüminyum tığlar ve amigurumiye uygun yünler almalısınız. Sürekli ilmek sayarak öreceğiniz için bir ilmek işaretleyicisi de faydalı olacaktır. Daha sonra yapacağınız oyuncağın şekline göre ek malzemeler almanız gerekecektir. Ayrıca oyuncağınızı daha detaylı süslemek için amigurumi gözleri, oyuncağın içini doldurmak için elyaf, detaylar için daha ince bir ip ve iğneler ve süslemek için dilediğiniz ek parçaları da hazır bulundurmalısınız.

AMİGURUMİ NASIL YAPILIR?

Temel olarak tığ örgü ile sık iğne yapmayı biliyor olmalısınız. Bunu öğrendikten sonra verilen tariflere uygun olarak örgünüze başlayıp, gerekli yerlerde ilmek arttırıp eksilterek oyuncağınızı şekillendireceksiniz. İnternette bununla ilgili videolara ve açıklamalı tariflere ulaşabilirsiniz. Sık iğne yapmayı bilmiyorsanız, aşağıdaki videomuz size yardımcı olabilir.