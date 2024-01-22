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Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi verilmeye devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi tarafından, sahada çalışan Merkez 112 ve İlçe 112 personellere yönelik eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğü eğitim salonumuzda, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hakan Kavalcı ve Polis Memuru Hakan Tekgül tarafından personellere Adli Vakalarda Maddi Delillere Yaklaşım Eğitimi hakkında bilgi verildi.