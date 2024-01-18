Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya yapacağı yolculuk, beklenen tarihte başlamayacak.

Normal şartlarda, Türkiye saatiyle 01.11'de 18 Ocak'ta gerçekleşmesi planlanan uzaya fırlatma, teknik bir sorun nedeniyle ertelendi. Detaylı bir açıklama ile duyurulan bu erteleme, merakla beklenen olayın yeni tarihini beraberinde getirdi.

Alper Gezeravcı'nın 14 gün süreyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli görevleri yerine getireceği uzay yolculuğu için yeni tarih henüz belirlenmemişken, izleyiciler ve uzay meraklıları bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Ertelenen fırlatma ile ilgili nedenler net bir şekilde açıklanmazken, yeni tarih hakkında merak ve heyecan dorukta.

Uzay yolculuğu, başta Türkiye olmak üzere birçok yerden ilgiyle beklenirken, SpaceX Falcon 9 roketi aracılığıyla gerçekleşecek fırlatma Türkiye saatiyle 19 Ocak'ta 00.49'da yapılacak. Alper Gezeravcı ve Ax-3 mürettebatı, SpaceX Dragon isimli uzay aracıyla NASA'nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılacak. Fırlatma, 39A fırlatma kompleksinden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru gerçekleştirilecek.