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Akaryakıt istasyonlarında bir kez daha tabelalar değişti ve LPG'nin litre fiyatı 20 lirayı aştı.

Akaryakıt fiyatlarında devam eden dalgalanmalar, petrol fiyatları ve döviz kuruyla ilişkilendirilerek akaryakıt istasyonlarının tabelalarını etkiliyor.

Otogazın (LPG) litre fiyatına 18 Ocak Perşembe günü itibariyle ortalama 40 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu zammın ardından Yozgat'ta LPG'nin litresi 20.50 lira, İstanbul'da 20.28 lira, Ankara'da 20.15 lira, İzmir'de 20 lira, Adana'da 20.08 lira, Bursa'da 19.84 lira ve Antalya'da 19.95 lira olarak belirlendi.