Yozgat'ta kış aylarının etkisiyle araç içindeki suyun donmasını önleyen ve motorun korunmasına yardımcı olan antifrizin, radyatör ve soğutma sistemi içinde oluşabilecek pas, korozyon gibi sorunları engelleyerek verimliliği artırdığı vurgulanıyor.

Esnaf, motorların donmasını engelleyen ve soğutma sistemini koruyan antifrizin düzenli değişiminin, araçların kış koşullarında sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için hayati olduğunu vurguluyor. Yerel yedek parça satıcıları, sürücüleri sistematik bakım ve kontrolleri aksatmamaları konusunda uyarıyor.

Yerel esnaflar, bu önemli maddeyi her yıl değiştirmenin, özellikle Yozgat gibi soğuk iklim koşullarında araçların sağlıklı çalışmasını sağlayarak donma ve diğer olumsuz etkileri engellemenin kritik olduğunu belirtiyor.

Yozgat'ta hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düşmesi, antifrizin araçlar için vazgeçilmez bir unsur haline gelmesini daha da artırıyor.

Yedek parça satan esnaf, aracın motorunun uygun çalışma sıcaklığına ulaşması ve bu sıcaklığı koruması için etkili bir soğutma sistemi ile kaliteli soğutma sıvısına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Sistematik bakım ve kontrollerin aksatılmamasının önemine dikkat çekiyorlar.

Antifrizin her kış değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan esnaf, özellikle soğuk havalarda araç su tertibatının donarak termostatları patlatabileceğini ifade ediyor. Bu durumun ciddi arızalara yol açabileceğini belirten esnaf, müşterilere bu konuda uyarılarda bulunuyor. Antifrizin düzenli değişiminin araç sahiplerini büyük sorunlardan koruyacağını vurgulayan esnaf, her kış mevsiminde antifriz değişiminin yapılması gerektiğini ve bilinçsiz kullanımın riskli olduğunu söylüyor. Su eksiltmesi sonucu antifrizin derecesinin düşebileceğine dikkat çeken esnaf, sürücülere her kış antifriz değişimini yapmaları çağrısında bulunuyor.