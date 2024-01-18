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Ankara'nın Balâ ilçesinde 1962 yılında dünyaya gelen Turgut Altınok, eğitim hayatına Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda başladı ve ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesi'nde tamamladı.

Uluslararası hukuk alanında yükseköğrenimini tamamlayan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekti ve bu nedenle Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından "Fahri Doktora" unvanına layık görüldü. Ayrıca, Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi'nde profesörlük unvanına sahip olarak ders verme yetkisini elde etti.

Siyasi kariyerine 1994 yerel seçimlerinde MHP'den Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilerek adım atan Altınok, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi'nden aynı göreve layık görüldü. AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer alarak, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den Keçiören Belediye Başkanlığı görevine getirilen Altınok, 2019 yerel seçimlerinde bir kez daha bu göreve seçildi.

Evli olan Turgut Altınok'un ailesi dört çocuktan oluşmaktadır; iki kız ve iki erkek çocuğa sahiptir. Başarılı siyasi kariyeri ve katkılarıyla bilinen Altınok, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Ankara Belediye Başkan Adayı olarak seçmenin karşısına çıkacak.