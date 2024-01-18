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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı şok asayiş uygulaması düzenlendi. Uygulamaya 63 ekip, 164 personel katıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü olarak il merkezi ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat: 20.00-22.00 saatleri arasında Şok Asayiş Uygulaması -34 adı altında 63 ekip 164 personelin katılımı ile yapılan uygulamada, bin 729 şahıs, 13 yabancı şahıs, 414 araç sorgulanmış, 17 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 2 araç trafikten men edilmiş, 8 yoklama bakaya kaçağı şahsa tutanak tebliğ edilmiş, 77 umuma açık işyeri denetlenmiş, 10 metruk bina, 52 park bahçe, 11 okul ve çevresi kontrol edilmiştir” ifadelerine yer verildi.