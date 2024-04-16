Yozgat Valiliği tarafından ücretsiz tatil mesajlarına itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Cep telefonunuza ve e-posta adresinize gelen mesajları açarken dikkatli olun ve şüpheli linklere tıklamayın” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tatilde keyfiniz kaçmasın. Cep telefonunuza ve e-posta adresinize gelen mesajları açarken dikkatli olun ve şüpheli linklere tıklamayın. Dolandırıcılar ücretsiz veya çok cazip gelen fırsatlardan yararlanmanız için kart ve kimlik bilgilerinizi talep edebilirler. Banka ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. Şüphelendiğiniz her durumda kolluğa müracaat edin.”