Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Un Pazarı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyerek taleplerini aldı.

Vali Özkan, esnaflara hayırlı işler, bereketli kazançlar diledi.

Göreve başladığı günden bu yana halkın her kesimiyle sıkı ilişkiler kuran ve bu ilişkileri dostluk seviyesine ulaşan Vali Özkan, esnafın işyerlerinde oturup, çaylarını içerek sorunlarını dinleyen ve istişarelerde bulundu.

Vali Özkan’ın ziyaretinden memnuniyet duyan vatandaşlar, “Sağ olsun Sayın Valimiz bizleri sık sık ziyaret eder, halimizi hatırımızı sorar. Allah güç kuvvet versin” diyerek teşekkür ettiler.