1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Dündar, Türk gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu olarak biliniyor. Gazetecilik eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde tamamlamıştır. 1960'lı yıllarda gazetecilikle tanışan Dündar, o zamandan beri sektörde önemli bir isim olarak varlığını sürdürüyor.

Uğur Dündar'ın kökeni, aslen Bulgaristan göçmeni ve Pomak asıllı olmasıyla dikkat çekiyor. 1943 yılında Balkanlar'dan göç ettikleri İstanbul'un Silivri ilçesi, Akören köyünde doğmuştur. Nüfus kaydı ise Fatih ilçesine bağlı Karagümrük mahallesine yapılmıştır.

KARİYERİ VE BAŞARILARI

Uğur Dündar, farklı gazete ve dergilerde çalışmış ve birçok önemli haber ve röportaja imza atmıştır. Gazetecilik kariyeri boyunca çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmış ve okurlarıyla fikirlerini paylaşmıştır. TRT ve Türkiye'nin ilk özel haber kanalı NTV'de önemli programlara imza atmıştır. Başarılı sunuculuğu ve etkileyici gazetecilik anlayışıyla tanınan Dündar, Türkiye'nin gündemine yön veren haber ve tartışma programlarını uzun yıllar boyunca sürdürmüştür. Aynı zamanda, toplumun bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik birçok kitabı da kaleme almıştır.

Uğur Dündar'ın çocukları Damla, Bartu ve Bora Dündar'dır.

Uğur Dündar, Türkiye'de medya alanında geniş kitlelerce tanınan bir isimdir. 1943 yılında doğmuş olup, şu anda 81 yaşındadır.