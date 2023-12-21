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Eski kimlik ve ehliyet kartı kullanıcılarına önemli bir hatırlatma: Son tarih belirlendi! Kimlik ve ehliyet yenileme süreleri geçtiğimiz yıl uzatılmıştı, ancak uzmanlar artık net bir tarihi duyurarak, belirlenen tarihe kadar yenilemeyenlere yüksek para cezası uygulanacağını vurguluyor.

SON TARİH NE ZAMAN?

Kimlik ve ehliyet yenilemek isteyenler için son tarih, 31 Aralık 2024 olarak açıklandı.

YAPTIRMAYANLARA CEZALAR KAÇ TL?

Ehliyet ve kimlik kartlarını yenilemeyenlere uygulanacak cezalar farklılık gösteriyor. Ehliyet için para cezası 1.363 TL iken, kimlik kartı için bu miktar 3.079 TL olarak belirlendi. 31 Aralık 2024 tarihinden sonra kartlarını yenilemeyenler, para cezasının yanı sıra resmi işlemlerde de zorluk yaşayacaklar.

NASIL YENİLEME YAPILIR?

Ehliyet ve kimlik yenileme işlemi için, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesine veya e-Devlet üzerinden randevu alabilirsiniz. Ayrıca, nüfus müdürlüklerine giderek randevusuz başvuru da yapılabilmektedir.

GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyet yenileme için: Eski ehliyet, sağlık raporu, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı.

Kimlik yenileme için: Eski kimlik, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı.

ÖDEME ÖNCESİ DİKKAT!

Kimlik yenileme işlemleri için belirlenen ücretler randevu öncesinde ödenmelidir. Aksi takdirde, kimlik yenileme işlemi gerçekleştirilmemektedir.

Sonuç olarak, cipli ehliyet ve kimlik kartlarına geçiş için belirlenen son tarih 31 Aralık 2024'tür. Vatandaşlar, eski belgelerini kullanmaya devam ederlerse cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler. Unutmayın, başvurularınızı 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapmanız önemlidir.